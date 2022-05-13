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Динамо виповнилося 95 років

Сьогодні 10:44 149 0
Рівно 95 років тому відбулася реєстрація статуту Київського пролетарського спортивного товариства (ПСО) Динамо.
Динамо виповнилося 95 років
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

13 травня 1927 року було засновано футбольний клуб Динамо.

Про це повідомляє пресслужба киян.

В цей день відбулася реєстрація статуту Київського пролетарського спортивного товариства (ПСО) Динамо Міжвідомчою комісією у справах громадських організацій та спілок. Ця дата була вказана як у колишній емблемі клубу, так і в офіційних документах ФІФА та УЄФА.

За всю історію Динамо виграло 16 чемпіонатів України (рекорд), 12 Кубків, 9 Суперкубків (рекорд), 2 Кубка володарів кубків і 1 Суперкубок УЄФА. ‎

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Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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