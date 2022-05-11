Мудрик може залишитися у Шахтарі

Шахтар може зберегти перспективного гравця

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик може залишитися в донецькому клубі, попри інтерес Брентфорда та Баєра.

Про це повідомляє Sky Sports.

Англійцям поки що не вдалося погодити із Мудриком умови особистого контракту, незважаючи на повідомлення про успішні переговори щодо трансферу з Шахтарем

Шахтар і сам Мудрик мають сумніви щодо доцільності розставання, поки в Україні триває війна.

Шахтар, як і раніше, розраховує зіграти в Лізі чемпіонів-2022/23, хоча військові дії можуть серйозно ускладнити це, якщо й зовсім не унеможливити.

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