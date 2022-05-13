В’ячеслав Шевчук став тренером збірної України U-19

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор Вереса В’ячеслав Шевчук увійшов до тренерського штабу збірної України U-19.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Найближчим часом національна команда розпочне підготовку до відбору на юнацький чемпіонат Європи. Шевчук допомагатиме головному тренеру Володимиру Єзерському. Еліт-раунд кваліфікації континентальної першості в червні пройде в Нідерландах.

Шевчук не покине свою посаду в Вересі. Він поєднуватиме функції спортивного директора рівненського клубу та тренера юнацької збірної.

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