Шевчук: Україну ми нікому не віддамо

Спортивний директор Вереса В'ячеслав Шевчук закликав українців об'єднатися на тлі агресії з боку Росії.

Про це розповів сам функціонер в Instagram.

"Я пишаюся, що я – українець. Це моя країна, моя земля, моя сім'я! І ми нікому її не віддамо!

Я народився в Луцьку, але найкращі часи своєї футбольної кар'єри прожив в українському Донецьку - красивому, квітучому, сучасному. І завжди згадую це місто з особливою теплотою. Я виходив на поле у футболці національної збірної і завжди самовіддано бився за синьо-жовтий прапор. Тому що Україна – у моєму серці.

У таку непросту годину ми всі маємо бути єдиними – від Донецька до Луцька, від Сімферополя до Чернігова. Так ми зможемо впоратися з цим тиском та відстояти свою країну", - відзначив Шевчук.