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Хаві погодив продаж де Йонга

Сьогодні 15:37 258 0
Френкі де Йонг вілтку змінить клуб
Хаві погодив продаж де Йонга
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Френкі де Йонг

Джерело - cuatro.com.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може перейти у Манчестер Юнайтед.

Про це повдіомляє Cuatro.

Найближчими тижнями півзахисник стане гравцем англійського клубу. Барселона отримає за нього понад 75 млн євро. Трансфер оформлять до перших днів літнього вікна. Про угоду можуть оголосити навіть до завершення сезону.

Угоду схвалили рада директорів та економічний департамент Барси, президент клубу Жоан Лапорта та тренер Хаві. 42-річний фахівець хоче, щоб Барселона оновила півзахист улітку. Після продажу де Йонга тренер хоче бачити в команді кількох нових півзахисників, які за стилем гри були схожі на Педрі. Хаві потрібні футболісти, які розуміють той стиль гри, який намагається поставити команді.

У поточному сезоні де Йонг провів 31 гру в Ла-Лізі та забив 3 м'ячі.

Нагадаємо, Барселона узгодила контракт з Аспілікуетою.

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