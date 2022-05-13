Збірна України повернулась до тренувального табору у Словенії

Збірна України буде готуватися до наступних матчів у Словенії

Джерело - УАФ.

Збірна України повернулася до свого тренувального табору у словенському Брдо.

Про це повдіомляє УАФ.

Після перемоги над менхенгладбаською Борусією підопічні Олександра Петракова провели ранкове відновлювальне тренування. Комплексу вправ зі стречингу від тренера-реабілітолога перебував аеробний біг. Артем Довбик займався окремо – йому необхідно декілька днів попрацювати за індивідуальною реабілітаційною програмою.

Переліт з Німеччини до Словенії тривав 1 годину 20 хвилин. До готелю у Брдо збірна України повернулась близько 19:00. Чергове повноцінне тренування відбудеться вже у п'ятницю ввечері.

Нагадаємо збірна України переграла менхенгладбаську Боруссію.