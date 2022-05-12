Головко: Одними спарингами ігровий тонус збірної України не підіймеш

Відомий український гравець та тренер Олександр Головко висловився про складність набору оптимальної форми гравцями національної команди через товариські поєдинки.

"Я згоден з рішенням гравців збірної України відмовитися від пропозиції вийти на ЧС-2022 не за спортивним принципом. Так, зараз весь світ допомагає нам, але це стало б прецедентом. Зараз наші шанси проти Шотландії нижчі, ніж у березні. Тоді ми були б у кращому тонусі.

Одними товариськими матчами його не піднімеш. Я вважаю правильним те, що ми гратимемо і в чесній боротьбі здобуватимемо цю путівку", - сказав Головко.