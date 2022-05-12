Мудрик: Я не міг і мріяти про такий дебют за збірну України

Вінгер донецького Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик поділився емоціями після дебютного матчу за національну команду з Боруссією (2:1).

"Тільки добрі емоції, які ще можуть бути. Я не міг і мріяти про такий дебют - збірна перемогла, а я забив гол. Все добре. Хвилювання перед матчем не було, це звична справа.

Перед грою в моїй голові були якраз протилежні думки - що я виходжу не показувати себе, не доводити комусь щось.

Гольову передачу тобі віддав Шапаренко. Швидко налагодили взаєморозуміння? Так, ми розуміємо один одного. Можливо, бачимо футбол однаково. Коли таке трапляється, то завжди легше на полі. Наприкінці гри я хотів віддати йому, щоб він забив. Думаю, непоганий пас у мене вийшов.

А його пас на мене - просто цукерочка. Він все зробив так, як треба було. Він бачив, що я набираю швидкість, що не потрібно було віддавати мені передачу в ноги, а трішки вперед. Мені якраз вистачило цих метрів, аби обіграти суперника", - сказав Мудрик.