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Манчестер Сіті встановив неймовірний рекорд результативності в АПЛ

Сьогодні 16:25 460 0
Підопічні Гвардіоли виграли п'ять матчів поспіль із різницею не менше трьох голів
Манчестер Сіті встановив неймовірний рекорд результативності в АПЛ
#Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному поєдинку 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді розгромив Вулвергемптон з рахунком 5:1 та встановив рекорд в АПЛ.

Про це повідомляє Opta.

Для команди Пепа Гвардіоли це п'ята поспіль перемога у чемпіонаті з різницею не менше трьох голів. Це новий рекорд АПЛ, раніше жодній із команд елітного англійського дивізіону не вдавалося нічого подібного.

П'ять останніх перемог Манчестер Сіті у чемпіонаті:

Вулверхемптон - Ман Сіті 1:5

Ман Сіті - Ньюкасл 5:0

Лідс - Ман Сіті 0:4

Ман Сіті - Вотфорд 5:1

Ман Сіті - Брайтон 3:0

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