Манчестер Сіті встановив неймовірний рекорд результативності в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному поєдинку 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді розгромив Вулвергемптон з рахунком 5:1 та встановив рекорд в АПЛ.
Про це повідомляє Opta.
Для команди Пепа Гвардіоли це п'ята поспіль перемога у чемпіонаті з різницею не менше трьох голів. Це новий рекорд АПЛ, раніше жодній із команд елітного англійського дивізіону не вдавалося нічого подібного.
П'ять останніх перемог Манчестер Сіті у чемпіонаті:
Вулверхемптон - Ман Сіті 1:5
Ман Сіті - Ньюкасл 5:0
Лідс - Ман Сіті 0:4
Ман Сіті - Вотфорд 5:1
Ман Сіті - Брайтон 3:0
5 - Manchester City have become the first team in English top-flight history to win five consecutive league games by a margin of at least three goals. Focused. pic.twitter.com/AmOuQzefKH— OptaJoe (@OptaJoe) May 11, 2022