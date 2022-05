Манчестер Сіті встановив неймовірний рекорд результативності в АПЛ

У перенесеному поєдинку 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді розгромив Вулвергемптон з рахунком 5:1 та встановив рекорд в АПЛ.

Про це повідомляє Opta.

Для команди Пепа Гвардіоли це п'ята поспіль перемога у чемпіонаті з різницею не менше трьох голів. Це новий рекорд АПЛ, раніше жодній із команд елітного англійського дивізіону не вдавалося нічого подібного.

П'ять останніх перемог Манчестер Сіті у чемпіонаті:

Вулверхемптон - Ман Сіті 1:5

Ман Сіті - Ньюкасл 5:0

Лідс - Ман Сіті 0:4

Ман Сіті - Вотфорд 5:1

Ман Сіті - Брайтон 3:0

5 - Manchester City have become the first team in English top-flight history to win five consecutive league games by a margin of at least three goals. Focused. pic.twitter.com/AmOuQzefKH