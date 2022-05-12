Манчестер Сіті Зінченка знищив Вулвергемптон в 33 турі АПЛ

Українець провів увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 33-го туру АПЛ Манчестер Сіті на виїзді переграв Вулвергемптон.

Матч завершився з рахунком 5:1 на користь гостей, у складі яких покер оформив Де Брейне. Українець Олександр Зінченко відіграв увесь матч.

Чемпіонат Англії - АПЛ

33 тур, 11 травня

Вулвергемптон - Манчестер Сіті 1:5 (1:3)

Голи: 0:1 - 7 Де Брейне, 1:1 - 11 Дендонкер, 1:2 - 16 Де Брейне, 1:3 - 24 Де Брейне, 1:4 - 60 Де Брейне, 1:5 - 84 Стерлінг

Раніше Евертон Миколенка зіграв внічию з Вотфордом в 30 турі АПЛ.