Петраков анонсував повернення Циганкова

Півзахисник збірної України Віктор Циганков продовжує відновлюватися після пошкодження.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Циганков залишився в Любляні, працює з реабілітологом. Сподіваюся, за три-чотири дні буде в строю.

Щодо Артема Довбика, то ми з допомогою Боруссії зробили йому МРТ. У нього є невелике пошкодження, тому сьогодні ми поберегли його. Артему потрібно п'ять-шість днів на відновлення", - відзначив Петраков.