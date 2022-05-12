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Петраков анонсував повернення Циганкова

Сьогодні 12:25 299 0
Олександр Петраков прокоментував відновлення Циганкова
Петраков анонсував повернення Циганкова
#Олександр Петраков, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - uaf.ua.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков продовжує відновлюватися після пошкодження.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Циганков залишився в Любляні, працює з реабілітологом. Сподіваюся, за три-чотири дні буде в строю.

Щодо Артема Довбика, то ми з допомогою Боруссії зробили йому МРТ. У нього є невелике пошкодження, тому сьогодні ми поберегли його. Артему потрібно п'ять-шість днів на відновлення", - відзначив Петраков.

Нагадаємо, збірна України переграла менхенгладбаську Боруссію.

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