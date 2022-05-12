Барселона продасть Де Йонга у Манчестер Юнайтед за 70-80 млн євро

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Френкі де Йонг влітку імовірно залишить Барселону.
Про це розповів журналіст Жерар Ромеро.
Хавбека до кінця місяця підпише Манчестер Юнайтед, ймовірність - 95%. Сума трансферу складе 70-80 млн. євро.
В іспанському клубі вважають, що нідерландець значно втратить вартість, якщо залишиться в команді ще на сезон і не зможе належним чином розкритися. Намір зробити трансфер обумовлено економічними причинами.
У поточному сезоні де Йонг провів 31 гру в Ла-Лізі та забив 3 м'ячі.
Нагадаємо, Барселона узгодила контракт з Аспілікуетою.