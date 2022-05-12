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Барселона продасть Де Йонга у Манчестер Юнайтед за 70-80 млн євро

Сьогодні 11:12 92 0
Френкі де Йонг вілтку змінить клуб
Барселона продасть Де Йонга у Манчестер Юнайтед за 70-80 млн євро
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Френкі де Йонг

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Френкі де Йонг влітку імовірно залишить Барселону.

Про це розповів журналіст Жерар Ромеро.

Хавбека до кінця місяця підпише Манчестер Юнайтед, ймовірність - 95%. Сума трансферу складе 70-80 млн. євро.

В іспанському клубі вважають, що нідерландець значно втратить вартість, якщо залишиться в команді ще на сезон і не зможе належним чином розкритися. Намір зробити трансфер обумовлено економічними причинами.

У поточному сезоні де Йонг провів 31 гру в Ла-Лізі та забив 3 м'ячі.

Нагадаємо, Барселона узгодила контракт з Аспілікуетою.

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