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Араухо виписали з лікарні

Сьогодні 19:41 190 0
Тести показали задовільний результат
Араухо виписали з лікарні
#Барселона

Джерело - Чемпіон.

Захисника Барселони Рональда Араухо виписали із лікарні.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Тести, що провели на гравці, дали позитивний результат. Повернення футболіста в обойму залежатиме від швидкості відновлення.

Нагадаємо, що у вчорашньому матчі проти Сельти Араухо після зіткнення з партнером по команді, втратив свідомість. Його прямо з поля забрали машиною швидкої допомоги до лікарні.

Цього сезону захисник основний гравець Барселони. На його рахунку 42 матчі та 4 голи, всі з яких він забив у Ла-Лізі.

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