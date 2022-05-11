Араухо виписали з лікарні

Тести показали задовільний результат

Джерело - Чемпіон.

Захисника Барселони Рональда Араухо виписали із лікарні.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Тести, що провели на гравці, дали позитивний результат. Повернення футболіста в обойму залежатиме від швидкості відновлення.

Нагадаємо, що у вчорашньому матчі проти Сельти Араухо після зіткнення з партнером по команді, втратив свідомість. Його прямо з поля забрали машиною швидкої допомоги до лікарні.

Цього сезону захисник основний гравець Барселони. На його рахунку 42 матчі та 4 голи, всі з яких він забив у Ла-Лізі.