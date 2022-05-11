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Хаві: Коли Араухо втратив свідомість — ми дуже злякались

Сьогодні 12:30 99 0
Хаві Ернандес розповів про стан здоров'я захисника.
Хаві: Коли Араухо втратив свідомість — ми дуже злякались
Фото - gettyimages
#Араухо, #Барселона, #Хаві Ернандес, #Ла-Ліга

Джерело - football.ua.

Захиснику Барселони Серіхо Араухо отримав струс мозку у матчі 36 туру Ла-Ліги з Сельтою.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

Актуально: Барселона - Сельта 3:1. Огляд матчу

В одному з ігрових моментів Араухо зіткнувся головами із Гаві та на деякий час втратив свідомість. 

"Коли Араухо втратив свідомість — ми дуже злякались. Ми подзвонили в лікарню і Рональд був при тямі. Ніч він провів у госпіталі і зараз все добре.

Лікарі діагностували у Араухо струс мозку. Деякий час йому буде потрібен для відновлення, але все найгірше позаду", — розповів Хаві.

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