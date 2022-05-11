Бельгієць покине Ліверпуль влітку

Нападник Ліверпуля Дівок Орігі влітку стане гравцем Мілана.

Про це повдіомляє Tuttosport.

Футболіст підпише угоді із "россонері" після фіналу Ліги чемпіонів, в якому "червоні" зустрінуться із мадридським Реалом.

Орігі стане гравцем Мілану на найближчі чотири роки, а також буде отримувати 4 млн євро заробітної плати включаючи бонуси.

Відзначається, що на бельгійця взимку виходили деякі представники АПЛ, зокрема Ньюкасл, однак форвард відмовив усім, через обіцянку Стефано Піолі.

У поточному сезоні Орігі зіграв у 17 матчах за Ліверпуль, в яких забив шість м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, дві компанії хочуть купити Мілан.