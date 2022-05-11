Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 16:52 57002
Збірна України підтвердила матч з Емполі
Сьогодні 14:39 170
Збірна України назвала заявку на матч з Боруссією М
Сьогодні 11:37 287
Циганков пропустить матч збірної України з Боруссією М
Сьогодні 11:11 330
Світоліна пропустить Ролан Гаррос
Сьогодні 09:25 483
Визначилася дата проведення Євро-2024 у Німеччині
Вчора 20:49 422
Помер перший президент України та акціонер Динамо Кравчук, - ЗМІ
Вчора 20:27 1018
УЄФА оголосила про новий формат єврокубків
Вчора 18:33 908
Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії
Вчора 12:53 564
Заспіваємо на всю Європу! Шанси Kalush Orchestra стати переможцем Євробачення 2022
Вчора 12:16 665
Прямі трансляції

Мілан влітку підпише нападника Ліверпуля

Сьогодні 12:55 290 0
Бельгієць покине Ліверпуль влітку
Мілан влітку підпише нападника Ліверпуля
Фото - gettyimages
#Ліверпуль, #Мілан, #Орігі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Нападник Ліверпуля Дівок Орігі влітку стане гравцем Мілана.

Про це повдіомляє Tuttosport.

Футболіст підпише угоді із "россонері" після фіналу Ліги чемпіонів, в якому "червоні" зустрінуться із мадридським Реалом.

Орігі стане гравцем Мілану на найближчі чотири роки, а також буде отримувати 4 млн євро заробітної плати включаючи бонуси. 

Відзначається, що на бельгійця взимку виходили деякі представники АПЛ, зокрема Ньюкасл, однак форвард відмовив усім, через обіцянку Стефано Піолі.

У поточному сезоні Орігі зіграв у 17 матчах за Ліверпуль, в яких забив шість м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, дві компанії хочуть купити Мілан.

Коментарі ()
Популярне зараз
Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець 8040
Вотфорд - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вотфорд - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 7097
Вулвергемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вулвергемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 6537
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 57002
Ювентус - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії Ювентус - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії 5928
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 1579
Рекомендуємо
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 41277
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 85324
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18558
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72038 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 22119 4
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6945 1