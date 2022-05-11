Циганков пропустить матч збірної України з Боруссією М

Гравець продовжує відновлюватися від травми

Збірна України провела тренування на стадіоні Боруссія Парк перед товариським матчем з Боруссією Менхенгладбах.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Участь у занятті національної команди взяв 21 футболіст.

У Словенії залишилися Віктор Циганков, який продовжує курс реабілітації, та Олексій Гуцуляк, травма якого, як з’ясувалося, потребує двотижневого лікування. Це означає, що Олексій не зможе допомогти збірній і тому найближчим часом залишить розташування синьо-жовтих.

Нагадаємо, Соловій виконає гімн України перед грою Боруссія - збірна України.

Раніше збірна України представила нову форму.