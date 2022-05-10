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Соловій виконає гімн України перед грою Боруссія - збірна України

Сьогодні 15:24 278 0
Визначилась виконавиця національного гімну
Соловій виконає гімн України перед грою Боруссія - збірна України
#Боруссія Менхенгладбах, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє благодійний матч з Боруссією Менхенгладбах у межах підготовки до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 та Ліги націй УЄФА-2022/2023.

Про це повдіомляє УАФ.

Матч відбудеться у середу, 11 травня. Початок о 21:45.

Гімн України перед матчем буде виконувати наживо співачка з Дрогобича, лауреат численних міжнародних конкурсів, перша артистка, чиїм продюсером став Святослав Вакарчук, — Христина Соловій.

Нагадаємо, на гру з Боруссією футболісти збірної України вийдуть у новому комплекті ігрової форми.

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