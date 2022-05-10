Шахтар та блокчейн-компанія Binance зібрали 100 тис доларів

Усі кошти буде передано до благодійних фондів Shakhtar Social та Binance Charity Foundation

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар та блокчейн-компанія Binance проводять благодійний аукціон для допомоги українцям, які постраждали від війни.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

За перші 15 годин проведення аукціону на платформі Binance NFT Marketplace було продано всі 10 000 містері-боксів (коробок із сюрпризом) за ціною 10 байненс-доларів за кожну. У такий спосіб вдалося зібрати 100 тисяч доларів.

Усі кошти буде передано до благодійних фондів Shakhtar Social та Binance Charity Foundation. Ці гроші спрямують на підтримку переселенців, дітей і постраждалих від війни українців, які потребують гуманітарної допомоги.

Аукціон триватиме до 14 травня.

Нагадаємо, Шахтар хоче грати матчі Ліги чемпіонів в Польщі.