Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 16:52 56758
Визначилася дата проведення Євро-2024 у Німеччині
Сьогодні 20:49 139
Помер перший президент України та акціонер Динамо Кравчук, - ЗМІ
Сьогодні 20:27 634
УЄФА оголосила про новий формат єврокубків
Сьогодні 18:33 422
Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії
Сьогодні 12:53 422
Заспіваємо на всю Європу! Шанси Kalush Orchestra стати переможцем Євробачення 2022
Сьогодні 12:16 462
Збірна України представила нову форму
Сьогодні 10:52 791
Паралімпійська збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату світу
Вчора 17:51 516
Зінченко - у збірній туру АПЛ за версією WhoScored
Вчора 17:39 425
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Вчора 14:16 10575
Прямі трансляції

Шахтар та блокчейн-компанія Binance зібрали 100 тис доларів

Сьогодні 21:44 40 0
Усі кошти буде передано до благодійних фондів Shakhtar Social та Binance Charity Foundation
Шахтар та блокчейн-компанія Binance зібрали 100 тис доларів
#Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар та блокчейн-компанія Binance проводять благодійний аукціон для допомоги українцям, які постраждали від війни.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

За перші 15 годин проведення аукціону на платформі Binance NFT Marketplace було продано всі 10 000 містері-боксів (коробок із сюрпризом) за ціною 10 байненс-доларів за кожну. У такий спосіб вдалося зібрати 100 тисяч доларів.

Усі кошти буде передано до благодійних фондів Shakhtar Social та Binance Charity Foundation. Ці гроші спрямують на підтримку переселенців, дітей і постраждалих від війни українців, які потребують гуманітарної допомоги.

Аукціон триватиме до 14 травня.

Нагадаємо, Шахтар хоче грати матчі Ліги чемпіонів в Польщі.

Коментарі ()
Популярне зараз
У США було застрелено ексгравця НБА Пейна У США було застрелено ексгравця НБА Пейна 1144
Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну 1421
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 1196
Фіорентина перемогла Рому в 36 турі Серії А Фіорентина перемогла Рому в 36 турі Серії А 867
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 56758
Луніна ображали фанати Атлетіко Луніна ображали фанати Атлетіко 996
Рекомендуємо
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15211 5
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17105
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 28052 2
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 20504
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7176
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 22368 1