Козловський склав повноваження депутата Львівської облради

Заяву Козловського депутати мають розглянути на черговому засіданні

Президент Руху Григорій Козловський склав повноваження депутата Львівської обласної ради.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Цю інформацію джерелу підтвердив заступник голови Львівської обласної територіальної виборчої комісії Валерій Шажко.

Заяву Козловського депутати мають розглянути на черговому засіданні, яке відбудеться 19 травня.

Козловський був обраний депутатом облради на місцевих виборах 2020 року за списком Європейської солідарності.

Він очолює комісію облради з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу.

Раніше Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів.