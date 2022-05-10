Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 16:52 56758
Визначилася дата проведення Євро-2024 у Німеччині
Сьогодні 20:49 139
Помер перший президент України та акціонер Динамо Кравчук, - ЗМІ
Сьогодні 20:27 634
УЄФА оголосила про новий формат єврокубків
Сьогодні 18:33 421
Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії
Сьогодні 12:53 422
Заспіваємо на всю Європу! Шанси Kalush Orchestra стати переможцем Євробачення 2022
Сьогодні 12:16 462
Збірна України представила нову форму
Сьогодні 10:52 791
Паралімпійська збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату світу
Вчора 17:51 516
Зінченко - у збірній туру АПЛ за версією WhoScored
Вчора 17:39 425
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Вчора 14:16 10575
Прямі трансляції

Козловський склав повноваження депутата Львівської облради

Сьогодні 21:31 113 0
Заяву Козловського депутати мають розглянути на черговому засіданні
Козловський склав повноваження депутата Львівської облради
#Рух Львів, #Григорій Козловський

Джерело - Zaxid.net.

Президент Руху Григорій Козловський склав повноваження депутата Львівської обласної ради.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Цю інформацію джерелу підтвердив заступник голови Львівської обласної територіальної виборчої комісії Валерій Шажко.

Заяву Козловського депутати мають розглянути на черговому засіданні, яке відбудеться 19 травня.

Козловський був обраний депутатом облради на місцевих виборах 2020 року за списком Європейської солідарності.

Він очолює комісію облради з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу.

Раніше Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 1196
Луніна ображали фанати Атлетіко Луніна ображали фанати Атлетіко 996
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 56758
У США було застрелено ексгравця НБА Пейна У США було застрелено ексгравця НБА Пейна 1144
Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну 1421
Фіорентина перемогла Рому в 36 турі Серії А Фіорентина перемогла Рому в 36 турі Серії А 867
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 166843 3
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12515
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18917
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 243649
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29912
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 24655