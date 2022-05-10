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Збірна України проведе товариський матч з Рієкою

Сьогодні 17:59 295 0
Поєдинок відбудеться 18 травня
Збірна України проведе товариський матч з Рієкою
#Збірна України з футболу, #Рієка

Джерело - УАФ.

Збірна України досягла згоди з хорватською Рієкою щодо проведення контрольного матчу.

Про це повідомляє УАФ.

Поєдинок відбудеться 18 травня о 19:00 за київським часом.

Контрольний матч відбудеться в Хорватії на стадіоні Руєвіца, який вміщує понад 8 000 вболівальників.

Кошти, зібрані від продажу квитків, буде переказано на запроваджену Президентом України Володимиром Зеленським глобальну платформу підтримки України United24.

Нагадаємо, Соловій виконає гімн України перед грою Боруссія - збірна України.

Раніше збірна України представила нову форму.

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