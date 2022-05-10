Збірна України проведе товариський матч з Рієкою

Поєдинок відбудеться 18 травня

Джерело - УАФ.

Збірна України досягла згоди з хорватською Рієкою щодо проведення контрольного матчу.

Про це повідомляє УАФ.

Поєдинок відбудеться 18 травня о 19:00 за київським часом.

Контрольний матч відбудеться в Хорватії на стадіоні Руєвіца, який вміщує понад 8 000 вболівальників.

Кошти, зібрані від продажу квитків, буде переказано на запроваджену Президентом України Володимиром Зеленським глобальну платформу підтримки України United24.

Нагадаємо, Соловій виконає гімн України перед грою Боруссія - збірна України.

Раніше збірна України представила нову форму.