Збірна України проведе товариський матч з Рієкою

Джерело - УАФ.
Збірна України досягла згоди з хорватською Рієкою щодо проведення контрольного матчу.
Про це повідомляє УАФ.
Поєдинок відбудеться 18 травня о 19:00 за київським часом.
Контрольний матч відбудеться в Хорватії на стадіоні Руєвіца, який вміщує понад 8 000 вболівальників.
Кошти, зібрані від продажу квитків, буде переказано на запроваджену Президентом України Володимиром Зеленським глобальну платформу підтримки України United24.
Нагадаємо, Соловій виконає гімн України перед грою Боруссія - збірна України.