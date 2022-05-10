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Куртуа має проблеми зі здоров'ям перед матчем з Леванте

Сьогодні 15:38 195 0
Андрій Лунін знову може вийти у стартовому складі Реала
Куртуа має проблеми зі здоров'ям перед матчем з Леванте
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Куртуа, #Леванте, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга

Джерело - football24.ua.

Український голкіпер Андрій Лунін має шанси знову отримати нагоду зіграти у воротах Реала у матчі 36 туру Ла-Ліги з Леванте.

Про це повідомляє Carrusel Deportivo.

Основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа може пропустити матч через гастроентерит (запалення шлунково-кишкового тракту). Відтак, вдруге поспіль у воротах може стояти саме Лунін.

Загалом Андрій провів чотири офіційні матчі у футболці Реала, три з яких – цього сезону. Куртуа ж у поточній кампанії награв 48 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Луніна ображали фанати Атлетіко.

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