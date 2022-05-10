Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 16:52 56623
Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії
Сьогодні 12:53 287
Заспіваємо на всю Європу! Шанси Kalush Orchestra стати переможцем Євробачення 2022
Сьогодні 12:16 368
Збірна України представила нову форму
Сьогодні 10:52 677
Паралімпійська збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату світу
Вчора 17:51 497
Зінченко - у збірній туру АПЛ за версією WhoScored
Вчора 17:39 412
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Вчора 14:16 10551
У будинку президента Вереса стратили двох чоловіків
Вчора 13:25 1526
Де Дзербі розірве контракт з Шахтарем - ЗМІ
Вчора 11:37 637
Рейтинг WTA: Калініна повторила власний рекорд
Вчора 11:07 212441
Прямі трансляції

Ньюкасл побореться з Астон Віллою за Коутінью

Сьогодні 16:08 165 0
Ньюкасл побореться з Астон Віллою за Коутінью
#Астон Вілла, #Барселона, #Коутінью, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - Goal.com.

Ньюкасл має намір поборотися з Астон Віллою за півзахисника Барселони Філіппе Коутінью

Про це повідомляє Goal.

Астон Вілла вирішила залишити бразильця в себе після закінчення оренди, а сума переходу може скласти 15-20 мільйонів євро в результаті двохсторонніх перемовин.

Однак, Ньюкасл готовий перебити цю ставку, запропонувавши каталонцям 40 мільйонів.

Ідентична сума вказана в орендному договорі між Астон Віллою та Барселоною, якою команда Стівена Джеррарда може скористатися першою, якщо погодиться на такий дорогий трансфер та активує опцію викупу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Голанд пройшов медогляд для Манчестер Сіті Голанд пройшов медогляд для Манчестер Сіті 1110
Помер 11-разовий призер Паралімпіади Дубров Помер 11-разовий призер Паралімпіади Дубров 1512
У Реалі вражені грою Луніна в матчі з Атлетіко У Реалі вражені грою Луніна в матчі з Атлетіко 1672
Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну 1335
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 56623
Українську арбітриню в Новій Каховці примусово доставили до відділення поліції Українську арбітриню в Новій Каховці примусово доставили до відділення поліції 1409
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11656
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15138 1
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 6507
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42891
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17314
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 166836 3