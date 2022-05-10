Ньюкасл має намір поборотися з Астон Віллою за півзахисника Барселони Філіппе Коутінью

Про це повідомляє Goal.

Астон Вілла вирішила залишити бразильця в себе після закінчення оренди, а сума переходу може скласти 15-20 мільйонів євро в результаті двохсторонніх перемовин.

Однак, Ньюкасл готовий перебити цю ставку, запропонувавши каталонцям 40 мільйонів.

Ідентична сума вказана в орендному договорі між Астон Віллою та Барселоною, якою команда Стівена Джеррарда може скористатися першою, якщо погодиться на такий дорогий трансфер та активує опцію викупу.