Барселона визначила майбутнє Коутінью

Філіппе Коутінью може залишитись в АПЛ

Півзахисник Філіппе Коутінью імовірно залишиться в Астон Віллі на постійній основі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Англійський клуб мав право викупити орендованого у Барселони футболіста за 40 млн євро, проте іспанці врешті-решт близькі до того, щоб погодитися продати бразильця за 15-20 млн євро.

Барселона хоче знизити фінансове навантаження, пов'язане із високою зарплатою гравця.

В АПЛ Коутіньо провів 15 ігор і забив 4 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Арсенал включився у боротьбу за Коутінью.