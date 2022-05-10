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Барселона визначила майбутнє Коутінью

Сьогодні 14:10 293 0
Філіппе Коутінью може залишитись в АПЛ
Барселона визначила майбутнє Коутінью
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Барселона, #Коутінью, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.uа.

Півзахисник Філіппе Коутінью імовірно залишиться в Астон Віллі на постійній основі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Англійський клуб мав право викупити орендованого у Барселони футболіста за 40 млн євро, проте іспанці врешті-решт близькі до того, щоб погодитися продати бразильця за 15-20 млн євро.

Барселона хоче знизити фінансове навантаження, пов'язане із високою зарплатою гравця.

В АПЛ Коутіньо провів 15 ігор і забив 4 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Арсенал включився у боротьбу за Коутінью.

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