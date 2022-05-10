Барселона визначила майбутнє Коутінью

Джерело - sport.uа.
Півзахисник Філіппе Коутінью імовірно залишиться в Астон Віллі на постійній основі.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Англійський клуб мав право викупити орендованого у Барселони футболіста за 40 млн євро, проте іспанці врешті-решт близькі до того, щоб погодитися продати бразильця за 15-20 млн євро.
Барселона хоче знизити фінансове навантаження, пов'язане із високою зарплатою гравця.
В АПЛ Коутіньо провів 15 ігор і забив 4 м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Арсенал включився у боротьбу за Коутінью.