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Луніна ображали фанати Атлетіко

Сьогодні 12:45 124 0
Поки невідомо, чи зверне увагу на цей інцидент керівництво чемпіонату Іспанії.
Луніна ображали фанати Атлетіко
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Атлетіко Мадрид, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники Атлетіко намагалися спровокувати українського голкіпера Реала Андрія Луніна під час мадридського дербі.

Про це повідомляє RNMJ TV Real Madrid

Трибуни, що знаходились за воротами футболіста, неодноразово скандували неприємні фрази в його адрес. Один з фанатів "матрацників" кричав Луніну через мегафон: "Ти тут граєш, а вся твоя країна плаче".

Слід також відзначити, що частина прихильників Атлетіко з невдоволенням зустріла такі викрики окремої групи вболівальників та освистала їх. Скандування не були масові.

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