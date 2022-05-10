Луніна ображали фанати Атлетіко

Джерело - Чемпіон.
Уболівальники Атлетіко намагалися спровокувати українського голкіпера Реала Андрія Луніна під час мадридського дербі.
Про це повідомляє RNMJ TV Real Madrid
Трибуни, що знаходились за воротами футболіста, неодноразово скандували неприємні фрази в його адрес. Один з фанатів "матрацників" кричав Луніну через мегафон: "Ти тут граєш, а вся твоя країна плаче".
Слід також відзначити, що частина прихильників Атлетіко з невдоволенням зустріла такі викрики окремої групи вболівальників та освистала їх. Скандування не були масові.
Cánticos a Lunin en el Wanda de absoluta vergüenza.— RNMJ TV Real Madrid (@rnmjtv2) May 9, 2022
Según presentador EDD cantaban: "Tú aquí jugando y tu país llorando" pic.twitter.com/pZLRsiBHDM