Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері лідера Лаціо

Лаціо влітку може продати Милинковича-Савича

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед найближчим часом підготує офіційну пропозицію Лаціо щодо трансферу ключового півзахисника римлян Сергея Милинковича-Савича.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Найближчим часом агент 27-річного сербського хавбека в Італії проведе зустріч із керівництвом Манчестер Юнайтед, щоб обговорити можливий трансфер. Окрім МЮ, у послугах гравця зацікавлені ПСЖ та Ювентус.

Цього сезону на рахунку Милинковича-Савича 9 голів та 12 асистів у 49 матчах за Лаціо у всіх турнірах.

Раніше Лаціо вирішило майбутнє Милинковича-Савича.