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Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері лідера Лаціо

Вчора 22:25 237 0
Лаціо влітку може продати Милинковича-Савича
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері лідера Лаціо
Фото - gettyimages
#Лаціо, #Манчестер Юнайтед, #Милинкович-Савич, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед найближчим часом підготує офіційну пропозицію Лаціо щодо трансферу ключового півзахисника римлян Сергея Милинковича-Савича.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Найближчим часом агент 27-річного сербського хавбека в Італії проведе зустріч із керівництвом Манчестер Юнайтед, щоб обговорити можливий трансфер. Окрім МЮ, у послугах гравця зацікавлені ПСЖ та Ювентус.

Цього сезону на рахунку Милинковича-Савича 9 голів та 12 асистів у 49 матчах за Лаціо у всіх турнірах. 

Раніше Лаціо вирішило майбутнє Милинковича-Савича.

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