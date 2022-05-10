Лукаку хоче бути ключовим гравцем Челсі

Нападник обговорить свою роль у команді з головним тренером Челсі Томасом Тухелем

Челсі не веде перемовин з іншими клубами щодо форварда Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Ситуація зі зміною власників та санкції поки тримають інші клуби в стороні, бо невідомо, як можуть пройти переговори та скільки попросять лондонці. Минулого літа вони заплатили Інтеру 115 млн євро за футболіста.

Лукаку хоче в кінці сезону обговорити своє майбутнє з головним тренером Томасом Тухелем. Ромелу хоче зрозуміти, що буде з клубом, а сам має бажання бути ключовим футболістом команди.

Цього сезону він забив 14 голів та зробив 2 асисти у 41 матчі.

Раніше повідомлялося, що Реал може підписати Лукаку замість Голанда.