Лукаку хоче бути ключовим гравцем Челсі

Джерело - tribuna.com.
Челсі не веде перемовин з іншими клубами щодо форварда Ромелу Лукаку.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Ситуація зі зміною власників та санкції поки тримають інші клуби в стороні, бо невідомо, як можуть пройти переговори та скільки попросять лондонці. Минулого літа вони заплатили Інтеру 115 млн євро за футболіста.
Лукаку хоче в кінці сезону обговорити своє майбутнє з головним тренером Томасом Тухелем. Ромелу хоче зрозуміти, що буде з клубом, а сам має бажання бути ключовим футболістом команди.
Цього сезону він забив 14 голів та зробив 2 асисти у 41 матчі.
Раніше повідомлялося, що Реал може підписати Лукаку замість Голанда.