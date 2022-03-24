Арсенал включився у боротьбу за Коутінью

Філіппе Коутінью оже залишитися в АПЛ

Півзахисник Астон Вілли Філіппе Коутінью потрапив у сферу інтересів Арсенала.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Арсенал слідкує за Коутінью і спробує поборотись за нього влітку. Астон Вілла має право викупу бразильця за 33 мільйони євро, але футболіст вирішив відкласти питання щодо свого майбутнього до кінця сезону.

Цього сезону 29-річний гравець провів 10 поєдинків у складі "левів", відзначившись чотирма голами і трьома асистами.

Нагадаємо, Астон Вілла орендувала Коутінью.