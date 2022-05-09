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У Реалі вражені грою Луніна в матчі з Атлетіко

Сьогодні 21:18 457 0
Українця планують віддати в оренду
У Реалі вражені грою Луніна в матчі з Атлетіко
#Андрій Лунін, #Атлетіко Мадрид, #Еспаньйол, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Defensa Central.

У Реалі залишилися дуже задоволеними грою Андрія Луніна в матчі 35-го туру Ла-Ліги проти Атлетіко (0:1).

Про це повідомляє Defensa Central.

Гра 23-річного українця залишила задоволеними головного тренера команди Карло Анчелотті та коуча воротарів Луїса Льопіса.

У Реалі задумуються над орендою голкіпера до клубу елітного чемпіонату Іспанії, в якому він би отримував регулярну ігрову практику, а мадридський клуб мав змогу спостерігати за його грою.

Хорошим варіантом для українця вважають Еспаньйол, основний голкіпер якого Дієго Лопес (40 років) близький до завершення кар’єри. Анчелотті та Лунін обговорять цей варіант і оренду в цілому.

Нагадаємо, Лунін отримав другу оцінку в Реалі за матч з Атлетіко.

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