Анчелотті: Лунін грав дуже добре

Головний тренер Реала Карло Анчелотті задоволений грою резервістів у матчі з Атлетіко.

Про це розповів сам італійський фахівець у коментарі Marca.

"Це була гарна гра, навіть конкурентоспроможна. Ми були кращими у другому таймі. Не могли очікувати більшого від цієї гри після дуже захоплюючого тижня. Ми провели гарну гру, більшого я й не очікував.

Інтенсивність команди була гарною, я дав усім хвилини. Ми повинні продовжувати так само. Не ускладнюємо собі життя і добре підготуємось до наступних трьох ігор. У четвер проти Леванте вийдуть ті, хто цього разу грав менше. З Кадісом – те саме. Склад на Бетіс буде більш-менш близький до того, який має зіграти у фіналі ЛЧ. Безперечно, уникнути травм – найголовніше. Ми маємо підійти до фіналу з усіма доступними гравцями.

Лунін грав дуже добре, він зберігав у безпеці наші ворота. Йовіч також. У нього виникли певні труднощі, тому що вчора у нього виявили гастроентерит. Але він все ж зіграв", – розповів Анчелотті.