Петраков: Якщо виведу збірну України на ЧС-2022, то прожив недаремно

Джерело - Daily Mail.
Збірній України з футболу по силам вийти у фінальну частину чемпіонату світу-2022 у Катарі.
Про це заявив наставник національної команди Олександр Петраков.
"Мені 64 роки, я багато бачив у своєму житті. Те, що відбувається в Україні - жах. Важливо відвернути футболістів від поганих думок. З іншого боку, ми всі знаємо, що люди та солдати гинуть за Україну. Вони повинні знати це, тримати це у своїх думках і серцях".
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"Можливо, отримувати виклики - і є сенс мого життя. Я проти того, щоб збірній Україні надали пряму путівку на ЧС-2022. І гравці цього не хочуть. Я знаю, що це буде неймовірно важко, але я вірю, що ми вийдемо у фінальну частину турніру".
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"Я відчуваю велику, велику відповідальність за те, що я роблю. Я відчуваю цю відповідальність перед всім українським народом. Я в такому віці, коли вже нічого не хочеться. Ні будинку, ні автомобіля. Якщо я виведу команду на ЧС в Катарі, то прожив своє життя недаремно", – сказав Петраков.