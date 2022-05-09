Петраков: Якщо виведу збірну України на ЧС-2022, то прожив недаремно

Український тренер прокоментував підготовку до матчу з Шотландією

Джерело - Daily Mail.

Збірній України з футболу по силам вийти у фінальну частину чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Про це заявив наставник національної команди Олександр Петраков.

"Мені 64 роки, я багато бачив у своєму житті. Те, що відбувається в Україні - жах. Важливо відвернути футболістів від поганих думок. З іншого боку, ми всі знаємо, що люди та солдати гинуть за Україну. Вони повинні знати це, тримати це у своїх думках і серцях".

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"Можливо, отримувати виклики - і є сенс мого життя. Я проти того, щоб збірній Україні надали пряму путівку на ЧС-2022. І гравці цього не хочуть. Я знаю, що це буде неймовірно важко, але я вірю, що ми вийдемо у фінальну частину турніру".

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