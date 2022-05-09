Героям Слава! Фантастичний гол, гольові передачі та історичний дебют: знаковий вікенд для українського футболу

Джерело - Чемпіон.

У європейських футбольних чемпіонатах відбулися матчі чергових турів, у яких українські футболісти голосно нагадали про себе.

АПЛ

Захисник Евертона Віталій Миколенко забив фантастичний гол у ворота Лестера й допоміг своїй команді здобути надважливу перемогу в боротьбі за виживання.

Миколенко з'явився на полі в стартовому складі, а вже на 6-й хвилині відзначився своїм шедевром, який, до речі, став дебютним для 23-річного захисника збірної України в Англійській Прем'єр-лізі.

На 66-й хвилині Миколенко попросив заміну через пошкодження. Як виявилося пізніше, нічого серйозного - судоми.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відзначився асистом у переможній грі проти Ньюкасла. Зіна, як і Миколенко, розпочав гру в "старті", а на 89-й хвилині асистував Філу Фодену. Сіті розгромили свого суперника та зміцнили лідерство в чемпіонаті.

Серія А

Лідер Аталанти Руслан Маліновський допоміг своїй команді здобути гостьову перемогу над Спецією (1:3). Центральний півзахисник розпочав гру з перших хвилин і асистував Мурієлю на 16-й. Півзахисник Спеції Віктор Коваленко з'явився на полі на 68-й хвилині та результативними діями не відзначився.

Ла-Ліга

У чемпіонаті Іспанії відбулася історична подія дляукраїнського футболу. Голкіпер Реала Андрій Лунін нарешті дебютував у стартовому складі в грі чемпіонату. На жаль, перший млинець виявився гливким. Реал поступився в дербі Атлетіко (1:0). Єдиний гол український воротар пропустив на 40-й хвилині з пенальті.

Ліга Португалії

Бенфіка Романа Яремчука вдома програла чемпіону Порту (0:1). Український нападник вийшов на заміну на 73-й хвилині. В пасиві українця - жовта картка на 90-й хвилині за грубу гру.

Ліга 1

Півзахисник Бордо Данило Ігнатенко через травму не зіграв проти Анже. Жирондинці зазнали розгромної поразки (4:1) та достроково вилетіли з вищого дивізіону чемпіонату Франції.

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