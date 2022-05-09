Легендарний Буффон оголосив несподіване рішення щодо своєї кар'єри

Легендарний італійський голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон вирішив продовжити кар'єру ще на один сезон.

Про це розповів сам воротар в Instagram.

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Цього сезону "жовто-сині" посіли 12-у позицію Серії В. Джанлуїджі відіграв 26 поєдинків.

"Ми усі незадоволені сезоном, який щойно закінчився. Передумови та очікування були іншими, але іноді навіть середній сезон дає необхідні ідеї, аби прибрати помилки у наступному.

У липні ми знову почнемо з повною рішучістю та правильним гнівом, щоб бути головними героями: не на словах, а на ділі! Дякуємо всім уболівальникам за безперервну та постійну підтримку. Побачимося в сезоні-2022/23 з надією, що зможемо дати вам те, що ви заслуговуєте", – написав Буффон.