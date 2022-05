Стало відомо, чому Лемпард замінив Миколенка

У матчі 36-го туру чемпіонату Англії Лестер - Евертон (1:2) Віталія Миколенка було замінено на 66-й хвилині через судому.

Про це повідомляє головний тренер команди Френк Лемпард.

Ще у першій половині зустрічі поле залишив колумбійський захисник Еррі Міна. У нього теж нічого страшного, але потрібно буде пройти додаткове обстеження.

Asked Lampard about Mykolenko and Mina. Looks like cramp for Mykolenko. Hopeful Mina's calf problem isn't too bad - will have a scan to see though