Реал з Луніним програв Атлетіко: результати матчів 35 туру Ла-Ліги

Три матчі завершилися внічию

Джерело - Чемпіон.

У 35-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися чотири матчі.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін у нинішньому сезоні провів перший матч у Ла-Лізі. Реал поступився з рахунком 0:1 - українець пропустив гол з пенальті.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

35 тур, 8 травня

Хетафе - Райо Вальєкано 0:0

Вільярреал - Севілья 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 86 Ло Чельсо, 1:1 - 90+6 Кунде

Еспаньйол - Осасуна 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Барха, 1:1 - 67 Меламед

Атлетіко - Реал 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Карраско (пен)