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Реал з Луніним програв Атлетіко: результати матчів 35 туру Ла-Ліги

Вчора 23:58 535 0
Три матчі завершилися внічию
Реал з Луніним програв Атлетіко: результати матчів 35 туру Ла-Ліги
#Осасуна, #Райо Вальєкано, #Реал Мадрид, #Севілья, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

У 35-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися чотири матчі.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін у нинішньому сезоні провів перший матч у Ла-Лізі. Реал поступився з рахунком 0:1 - українець пропустив гол з пенальті.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
35 тур, 8 травня

Хетафе - Райо Вальєкано 0:0

Вільярреал - Севілья 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 86 Ло Чельсо, 1:1 - 90+6 Кунде

Еспаньйол - Осасуна 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Барха, 1:1 - 67 Меламед

Атлетіко - Реал 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Карраско (пен)

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