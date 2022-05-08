Реал з Луніним програв Атлетіко: результати матчів 35 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 35-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися чотири матчі.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін у нинішньому сезоні провів перший матч у Ла-Лізі. Реал поступився з рахунком 0:1 - українець пропустив гол з пенальті.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
35 тур, 8 травня
Хетафе - Райо Вальєкано 0:0
Вільярреал - Севілья 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 86 Ло Чельсо, 1:1 - 90+6 Кунде
Еспаньйол - Осасуна 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Барха, 1:1 - 67 Меламед
Атлетіко - Реал 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 40 Карраско (пен)