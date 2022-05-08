Почеттіно: Головне завдання на сезон ми не виконали

Джерело - L'Equipe.
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно поміркував про завершення сезону для його команди.
"Вкрай важко міркувати на цю тему. Півтора роки тому, коли я очолив команду, головне завдання було виграти Лігу чемпіонів. Оскільки ми не досягли цієї мети, то важко оцінювати.
Хоч би як там було, є задоволення від 10-го чемпіонства в історії клубу. Національний титул завжди значущий", - сказав Почеттіно.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ поступився Реалу (1:0, 1:3).
Раніше повідомлялося, що Почеттіно наприкінці сезону покине клуб.