Почеттіно: Головне завдання на сезон ми не виконали

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно поміркував про завершення сезону для його команди.

"Вкрай важко міркувати на цю тему. Півтора роки тому, коли я очолив команду, головне завдання було виграти Лігу чемпіонів. Оскільки ми не досягли цієї мети, то важко оцінювати.

Хоч би як там було, є задоволення від 10-го чемпіонства в історії клубу. Національний титул завжди значущий", - сказав Почеттіно.