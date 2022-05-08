Асист Маліновського допоміг Аталанті перемогти Спецію Коваленка: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Аталанта здобула мінімальну перемогу над Спецією в межах 36 туру італійської Серії А.
Хавбек бергамасків Руслан Маліновський вийшов на поле в основному складі, провів на полі 58 хвилин і відзначився гольовою передачею.
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко з'явився з лави для запасних на 68-й хвилині поєдинку.
Чемпіонат Італії - Серія А
36 тур, 08 травня
Спеція - Аталанта 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 16 Муріель, 1:1 - 30 Верде, 1:2 - 73 Дьїмсіті, 1:3 - 87 Пашаличи
Сьогодні, 8 травня, відбудеться ще 4 матчі в Серії А:
16:00 Венеція - Болонья
19:00 Салернітана - Кальярі
21:45 Верона - Мілана