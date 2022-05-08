Асист Маліновського допоміг Аталанті перемогти Спецію Коваленка: результати матчів Серії А

Маліновський провів на полі 58 хвилин, Коваленко вийшов на поле на 68-й хвилині

Джерело - Чемпіон.

Аталанта здобула мінімальну перемогу над Спецією в межах 36 туру італійської Серії А.

Хавбек бергамасків Руслан Маліновський вийшов на поле в основному складі, провів на полі 58 хвилин і відзначився гольовою передачею.

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко з'явився з лави для запасних на 68-й хвилині поєдинку.

Чемпіонат Італії - Серія А

36 тур, 08 травня

Спеція - Аталанта 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Муріель, 1:1 - 30 Верде, 1:2 - 73 Дьїмсіті, 1:3 - 87 Пашаличи

Сьогодні, 8 травня, відбудеться ще 4 матчі в Серії А:

16:00 Венеція - Болонья

19:00 Салернітана - Кальярі

21:45 Верона - Мілана