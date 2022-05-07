Фахівець повідомив про участь українця у матчі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийде в старті на матч проти Атлетіко.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

На пресконференції про це повідомив головний тренер команди Карло Анчелотті.

Для 23-річного футболіста ця зустріч стане дебютною в складі Реала у рамках чемпіонату Іспанії. Раніше Лунін виступав за мадридців лише в кубкових протистояннях.

🚨🎙| Ancelotti: "Lunin will START tomorrow. Courtois will rest." — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 7, 2022

Зустріч відбудеться завтра, 8 травня. Початок - о 22:00.

Раніше Лунін увійшов до когорти українців, які виходили до фіналу ЛЧ.