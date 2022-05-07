Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийде в старті на матч проти Атлетіко.
Про це повідомляє Madrid Xtra.
На пресконференції про це повідомив головний тренер команди Карло Анчелотті.
Для 23-річного футболіста ця зустріч стане дебютною в складі Реала у рамках чемпіонату Іспанії. Раніше Лунін виступав за мадридців лише в кубкових протистояннях.
🚨🎙| Ancelotti: "Lunin will START tomorrow. Courtois will rest."— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 7, 2022
Зустріч відбудеться завтра, 8 травня. Початок - о 22:00.
Раніше Лунін увійшов до когорти українців, які виходили до фіналу ЛЧ.