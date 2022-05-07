Погба визначиться з новим клубом після закінчення сезону

Французом цікавляться гранди із чотирьох ТОП-чемпіонатів

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба ухвалить рішення про свій наступний клуб після закінчення сезону.

Про це повідомляє Sky Sports.

У червні спливає чинний контракт француза з Юнайтед, за яких хавбек може більше не зіграти через травму.

У послугах Поля зацікавлені два клуби з Прем'єр-ліги, а також Реал, ПСЖ та колишній клуб француза Ювентус.

Погба готовий розглянути можливість переходу до Манчестер Сіті, який може запропонувати Полю контракт на чотири роки.

Цього сезону Погба зіграв у 27 матчах МЮ, забивши один гол і віддавши дев'ять результативних передач у всіх турнірах.