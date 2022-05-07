Степаненко: Наразі всі українці – одна команда

Джерело - Чемпіон.

Віце-капітан Шахтаря Тарас Степаненко в інтерв'ю для Parimatch Ukraine розповів про те, як він зараз допомагає українцям, а також про футбол під час війни, Луческу та шанси української збірної на Чемпіонаті Світу.

Тарас Степаненко – віцекапітан “Шахтаря” та гравець Національної збірної України з футболу, чемпіон України, володар Кубка України, а також Суперкубка України.

В ексклюзивному інтерв'ю команді Parimatch Ukraine у ​​рамках проєкту “Athletes support Ukraine” Степаненко поділився, як його застала війна та як він зараз допомагає українцям, які шанси Збірної України на Чемпіонаті Світу, а також яким буде український футбол після перемоги.

Проєкт “Athletes support Ukraine” від Parimatch Ukraine показує, як спортсмени допомагають Україні та закликає вболівальників не падати духом, бути сміливими та зарядженими перемагати! У свою чергу компанія Parimatch Ukraine проводить низку благодійних проєктів, один з яких – благодійний аукціон, лотами якого є колекційні спортивні трофеї. Усі отримані кошти спрямовані на допомогу українцям.

Про початок повномасштабної війни та про допомогу українцям

Повномасштабне вторгнення Росії проти України почалося, коли Тарас Степаненко перебував вдома зі своєю родиною. Вони прокинулися від вибухів, усвідомили, що почалася війна та одразу спустилися до підвалу. Наразі деякі родичі футболіста все ще перебувають у відносно небезпечних місцях:

“Мої батьки у Запоріжжі. Там зараз не зовсім безпечно – йдуть бої за 40 км від міста, та й ракети до самого Запоріжжя прилітають. Навіть на острів-заповідник Хортиця, а там немає нічого, крім музею та пари ресторанів – б'ють, аби бити. Прошу батьків виїхати у безпечніше місце, але вони не хочуть залишати будинок.”

- Чи допомагаєш ти зараз українцям та Україні?

Звісно! Ми з хлопцями зі Збірною скинулися грошима, допомагаємо за точковими запитами із ЗСУ – купуємо та доставляємо те, що їм потрібно.

Про футбол під час повномасштабної війни та шанси Української збірної на Чемпіонаті Світу

- Який настрій у команди зараз?

Ми віримо у перемогу і не маємо права розпускати нюні. Ми маємо бути, як наші військові – сміливими, сильними та робити все можливе для перемоги.

- Чи можливо показати добрий результат на полі, коли у країні війна?

Якщо говорити про Шахтар, то ми граємо для того, щоб хоч трохи підняти бойовий дух та зарядити вболівальників. Визнаю, важко зараз налаштувати команду на хороший результат, адже всі думки зараз далекі від футболу. Але ж ми граємо за нашу країну!

- Під час тренувань із Динамо тобі вдалося поспілкуватися із Луческу? Яка в нього позиція щодо війни у країні?

З Луческу ми завжди були на зв'язку з моменту, як ми опинилися у Бухаресті. Він за цей час перехворів і на коронавірус, і на грип. Ми постійно з ним розмовляли про війну, і я впевнено можу сказати, що Луческу повністю на боці України та підтримує українців.

- Як ти вважаєш, чи зможемо побачити гру Збірної на чемпіонаті світу?

Звісно, у нас хороші шанси! Ми беремо участь у матчах європейського рівня, це достойні ігри. Згодом проведемо ще матчі вже з рештою гравців Збірної, що дозволить нам підготуватися до Чемпіонату Світу.

- Чи вплине війна на чемпіонат України?

Коли у 2014 році росія окупувала Крим та території Донбасу, рівень Чемпіонату України значно знизився. Але протягом останніх років все почало відновлюватись, оскільки з'явилися нові інвестори, які були готові розвивати український футбол.

Повномасштабна війна внесла свої вагомі корективи. Головне наразі – здобути перемогу та мир в Україні. У нас є інфраструктура, щоб відродити футбол, адже спорт потрібен країні, але поки що про це говорити рано.

- Якою буде Україна після перемоги?

Україна була і буде багатою на красивою країною! Ми з дружиною вирішили, що хочемо жити лише в Україні. Це наша країна, наш дім та наші люди. Після перемоги Україна точно стане економічно успішнішою, адже я впевнений, що до нас заходитимуть іноземні інвестори. Зараз головне – зупинити війну, щоби перестали гинути люди.

Наразі всі українці – одна команда. Ми підтримуємо один одного, наш уряд, ЗСУ та всю Україну загалом. Коли ми єдині – жоден ворог не зможе нас подолати. Стоятимемо до кінця, виженемо ворога з нашої країни, переможемо і станемо ще сильнішими!

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