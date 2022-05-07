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Челсі заявив про погодження умов продажу клубу

Сьогодні 08:55 230 0
Очікується, що операцію з продажу клубу групі власників буде завершено у травні
Челсі заявив про погодження умов продажу клубу
Фото Getty Images
#Челсі

Джерело - isport.ua.

Лондонський Челсі досягнув угоди про продаж клубу групі власників на чолі з американським бізнесменом Тоддом Боулі, Clearlake Capital, Марком Волтером і Хансйоргом Віссом.

Про це повідомляє пресслужба синіх.

Стверджується, що із загальної суми інвестицій 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (близько 2,9 мільярда євро) буде спрямовано на купівлю акцій клубу.

Ці доходи будуть переведені на заморожений рахунок у Великій Британії з наміром пожертвувати 100% на благодійні цілі, як раніше заявляв нинішній власник клубу Роман Абрамович.

При цьому переведення із замороженого рахунку буде можливим лише після схвалення уряду Великобританії.

Також зазначається, що передбачувані нові власники Челсі вкладуть 1,75 мільярда фунтів (близько 2 мільярдів євро) у додаткові інвестиції на благо клубу, включаючи інвестиції в Стемфорд Брідж, Академію Челсі, жіночу команду та Кінгсмедоу, а також фінансування фонду клубу.

Очікується, що продаж буде завершено наприкінці травня за умови отримання всіх необхідних дозволів регулюючих органів.

Раніше Ювентус може підписати голкіпера Челсі.

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