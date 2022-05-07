Лечче та Кремонезе вийшли до Серії А

6 травня відбувся заключний 38-й тур регулярного чемпіонату італійської Серії В.

Лечче вдома обіграв Порденоне (1:0) і став чемпіоном Серії В сезону 2021/2022.

Другим фінішував Кремонезе, який у заключному турі на виїзді обіграв Комо (2:1). Таким чином, Лечче та Кремонезе забезпечили собі прямі путівки до Серії А на наступний сезон.

Третє місце в еліті від Серії В буде розіграно у плей-оф між командами, які посіли місця з третього до восьмого. Це Піза, Монца, Брешія, Асколі, Беневенто та Перуджа.

Лечче попереднього разу виступав у Серії А у сезоні 2019/2020, тоді кольори клубу захищав українець Євген Шахов. А ось Кремонезе не виступав в еліті італійського футболу 26 років - із сезону 1995/1996.

Нагадаємо Лечче збирає гуманітарну допомогу для України.