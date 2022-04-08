Лечче збирає гуманітарну допомогу для України

Ексклуб Шахова допоможе українським біженцям

Лечче проводить благодійний збір допомоги для українських біженців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Завтра, 9 квітня під час домашнього матчу проти СПАЛу на стадіоні буде облаштовано точку збору гуманітарної допомоги. Туди вболівальники зможуть принести продукти харчування та медикаменти для українських біженців.

Нагадаємо, у сезоні 2019/2020 за Лечче виступав український півзахисник Євген Шахов. У 1997-1998 роках кольори команди захищав ще один українець - Сергій Ателькін.