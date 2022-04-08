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Лечче збирає гуманітарну допомогу для України

Сьогодні 16:11 177 0
Ексклуб Шахова допоможе українським біженцям
Лечче збирає гуманітарну допомогу для України
#Лечче

Джерело - sport.ua.

Лечче проводить благодійний збір допомоги для українських біженців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Завтра, 9 квітня під час домашнього матчу проти СПАЛу на стадіоні буде облаштовано точку збору гуманітарної допомоги. Туди вболівальники зможуть принести продукти харчування та медикаменти для українських біженців.

Нагадаємо, у сезоні 2019/2020 за Лечче виступав український півзахисник Євген Шахов. У 1997-1998 роках кольори команди захищав ще один українець - Сергій Ателькін.

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