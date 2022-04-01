Тете: Хочу на довгий термін залишитися у Ліоні

Вінгер Шахтар Тете на правах оренди перебрався до Ліону, з яким уже не проти оформити більш тривалі стосунки.

Про це заявив футболіст.

"Дуже радий опинитися тут. Впевнений, що можу допомогти команді. Ви знаєте, що ситуація в Україні є дуже важкою. Тут мене добре прийняли і бразильці в команді вплинули на моє рішення перейти сюди.

Останні тижні я був у Польщі, підтримував форму там. Радий бути у Ліоні як мінімум до кінця сезону, але хочу залишитися тут на довгий термін", - сказав Тете.