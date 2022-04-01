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Тете: Хочу на довгий термін залишитися у Ліоні

Сьогодні 10:55 68 0
Навряд чи гравець повернеться до України
Тете: Хочу на довгий термін залишитися у Ліоні
#Ліон, #Тете

Джерело - ФК Ліон.

Вінгер Шахтар Тете на правах оренди перебрався до Ліону, з яким уже не проти оформити більш тривалі стосунки.

Про це заявив футболіст.

"Дуже радий опинитися тут. Впевнений, що можу допомогти команді. Ви знаєте, що ситуація в Україні є дуже важкою. Тут мене добре прийняли і бразильці в команді вплинули на моє рішення перейти сюди.

Останні тижні я був у Польщі, підтримував форму там. Радий бути у Ліоні як мінімум до кінця сезону, але хочу залишитися тут на довгий термін", - сказав Тете.

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