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ПСЖ хоче позбутися п'ятьох футболістів

Сьогодні 21:25 110 0
ПСЖ хоче позбутися п'ятьох футболістів
ПСЖ хоче позбутися п'ятьох футболістів
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

ПСЖ у літнє трансферне вікно хоче провести невеликий розпродаж, до якого мають увійти п'ять футболістів.

Про це повідомляє Le Parisien.

Тренерський штаб французького клубу більше не розраховує на воротаря Кейлора Наваса, захисників Коліна Дагба та Левена Кюрзава, а також на вінгера Анхеля ді Марію та нападника Мауро Ікарді.

З усіх футболістів лише у ді Марії закінчується контракт цього літа, а решту клуб планує продати за максимально вигідною ціною.

Нагадаємо,  Мбаппе не домовився про новий контракт з ПСЖ.

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