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Мбаппе не домовився про новий контракт з ПСЖ

Сьогодні 18:11 136 0
Майбутнє форварда наразі невідоме
Мбаппе не домовився про новий контракт з ПСЖ
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - football.ua.

Майбутнє нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе залишається невідомим.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Жодної домовленості з ПСЖ футболіст не має, як і з мадридським Реалом.

Мбаппе досі визначається зі своїм майбутнім та обговорює варіанти зі своєю сім'єю. Його рішення стане відомим незабаром.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2022 року. Цього сезону Мбаппе провів 43 ігри, в яких забив 35 голів і віддав 23 асисти.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе давно прийняв пропозицію Реала.

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