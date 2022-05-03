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Мбаппе давно прийняв пропозицію Реала

Сьогодні 14:35 226 0
Футболіст особисто оголосить про своє рішення найближчим часом
Мбаппе давно прийняв пропозицію Реала
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Перехід нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе в Реал на правах вільного агента був узгоджений вже давно.

Про це повідомляє MadridXtra.

Сторони домовилися передчасно не анонсувати трансфер. Ініціатором цього став сам Мбаппе, який хоче проявити повагу до ПСЖ та покинути команду належним чином.

Футболіст особисто оголосить про своє рішення найближчим часом.

Мбаппе бажає зберегти хороші відносити з вболівальниками та керівництвом французького гранда. Зараз представники гравця працюють над відповідним форматом звернення.

Нагадаємо, Макрон хоче, щоб Мбаппе залишився у ПСЖ.

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