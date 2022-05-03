Футболіст особисто оголосить про своє рішення найближчим часом

Джерело - Чемпіон.

Перехід нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе в Реал на правах вільного агента був узгоджений вже давно.

Про це повідомляє MadridXtra.

Сторони домовилися передчасно не анонсувати трансфер. Ініціатором цього став сам Мбаппе, який хоче проявити повагу до ПСЖ та покинути команду належним чином.

Футболіст особисто оголосить про своє рішення найближчим часом.

Мбаппе бажає зберегти хороші відносити з вболівальниками та керівництвом французького гранда. Зараз представники гравця працюють над відповідним форматом звернення.

Нагадаємо, Макрон хоче, щоб Мбаппе залишився у ПСЖ.