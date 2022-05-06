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Григорчук підтримав благодійне турне Динамо та Шахтаря

Сьогодні 17:39 150 0
Роман Грингорчук оцінив проведення київським Динамо та донецьким Шахтарем благодійних матчів закордоном.
Григорчук підтримав благодійне турне Динамо та Шахтаря
#Динамо Київ, #Шахтар, #Роман Григорчук

Джерело - chernomorets.odessa.ua.

Футболісти Динамо та Шахтаря завдяки благодійним матчам отримали ігоровий тонус.

Про це розповів головний тренер Чорноморця Роман Григорчук.

"І Динамо, і Шахтар вчинили правильно, організувавши ці благодійні турне за межами України. Це правильно, перш за все, по відношенню до українського футболу і, головне, щодо збірної України.

Нехай футболісти готові не на 100%, матчі-то товариські, але завдяки цим поєдинкам і тренуванням вони зараз перебувають у якому то тонусі, підтримували форму і тепер спроможні допомогти збірній України.

Отже, з боку Динамо та Шахтаря це, повторюся, було правильне рішення та дуже правильні кроки. Не кажучи вже про те, що цими благодійними матчами Динамо та Шахтар видобували фінансову допомогу українцям та ЗСУ", — сказав Григорчук.

Раніше гравці Динамо та Довбик прибули до розташування збірної України.

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