Тен Гаг визначив майбутнє Роналду у Манчестер Юнайтед

Ерік тен Гаг хоче зберегти Кріштіану Роналду

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду залишиться у команді на наступний сезон.

Про це повідомляє журналіст Джейсон Барт.

Новий головний тренер МЮ Ерік тен Гаг хоче зберегти португальського форварда. Наставник Юнайтед бачить Роналду ключовим гравцем і хоче навколо нього будувати й омолоджувати склад. Втім, наступного сезону форвард може отримувати менше ігрової практики і не починатиме зі старту кожну гру. Це – піклування про Роналду й можливість отримати від нього максимум користі.

Цього сезону Роналду відіграв за Манчестер Юнайтед 38 поєдинків, у яких відзначився 24-ма голами й трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Роналду ще не визначився зі своїм майбутнім у Манчестер Юнайтед.