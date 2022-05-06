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Тен Гаг визначив майбутнє Роналду у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 18:26 144 0
Ерік тен Гаг хоче зберегти Кріштіану Роналду
Тен Гаг визначив майбутнє Роналду у Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Ерік тен Гаг

Джерело - football24.ua.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду залишиться у команді на наступний сезон.

Про це повідомляє журналіст Джейсон Барт.

Новий головний тренер МЮ Ерік тен Гаг хоче зберегти португальського форварда. Наставник Юнайтед бачить Роналду ключовим гравцем і хоче навколо нього будувати й омолоджувати склад. Втім, наступного сезону форвард може отримувати менше ігрової практики і не починатиме зі старту кожну гру. Це – піклування про Роналду й можливість отримати від нього максимум користі.

Цього сезону Роналду відіграв за Манчестер Юнайтед 38 поєдинків, у яких відзначився 24-ма голами й трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Роналду ще не визначився зі своїм майбутнім у Манчестер Юнайтед.

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