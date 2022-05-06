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Роналду ще не визначився зі своїм майбутнім у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 11:59 142 0
Португалець проведе бесіду з новим головним тренером команди
Роналду ще не визначився зі своїм майбутнім у Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Ерік тен Гаг

Джерело - CaughtOffside.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду проведе розмову з новим головним тренером команди Еріком тен Гагом.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо

Португалець досі не визначився зі своїм майбутнім.

Роналду не виступатиме проти підписання нового молодого форварда, але хотітиме отримати гарантії щодо кількості ігрової практики. Попри це, кінцеве рішення буде прийняте саме тен Гагом після особистої зустрічі з Кріштіану, яка має відбутися по завершенню сезону.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розгромив Брентфорд.

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