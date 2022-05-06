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Петраков: Я - перший тренер, який готує збірну в умовах війни

Сьогодні 15:13 126 0
Головний тренер збірної України поділився думками щодо підготовки до матчів відбору на чемпіонат світу
Петраков: Я - перший тренер, який готує збірну в умовах війни
#Збірна України з футболу, #Олександр Петраков

Джерело - przegladsportowy.

Спаринги, які проведе збірна України, не принесуть тієї ж користі, що й звичайна ігрова практика.

Про це заявив головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Ніщо не замінить матчів чемпіонату. Спаринги - це не те саме. Я - перший тренер, який готує збірну в умовах війни. Може цей випадок буде прикладом для інших країн, які, не дай Боже, зустрінуться з такою ж проблемою. Це величезний стрес для футболістів. Війна ж зачепила їхні родини. Перших два місяці вони думали не про футбол, не могли навіть його дивитись", - сказав Петраков.

Нагадаємо, Україна проведе домашні матчі з Вірменією та Ірландією в Лодзі.

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